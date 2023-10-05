Як швидко висушити випрані речі: перевірений лайфхак з TikTok (відео)

Цей трюк стане в пригоді, якщо на вулиці сира, волога погода

На вулиці вже не так тепло, і, загалом, немає сенсу вішати прання на балкон, якщо речі не висохнуть так швидко, як влітку чи ранньою осінню. Тому зараз необхідно шукати альтернативні способи сушіння білизни всередині оселі. Один із таких варіантів — використовувати звичайне простирадло.

TikTok-блогерка Джин під ніком cleanwithjen представила один з ефективних методів для сушіння одягу всередині квартири. Для цього потрібно тільки випрані речі, постільна білизна та сушарка для білизни.

Як швидко висушити речі у домі

Встановіть сушарку поряд з радіатором, розвісьте на ній білизну і покрийте все простирадлом. Ось вам проста порада для швидкого висихання випраних речей.

"Підіткніть краї простирадла, зробивши своєрідний маленький намет для сушіння, в якому затримуватиметься гаряче повітря", — пояснила блогерка.

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