Цю помилку багато хто робить: чому не можна класти в шафу свіжопопрасований одяг

Одяг, що тільки-но вийшов з-під праски, може стати причиною неприємного запаху

Іноді при відкриванні шафи можна почути не аромат кондиціонера для білизни, а дуже неприємний затхлий запах, якого доводиться позбавлятися. При чому трапляється таке навіть у тому випадку, коли на полицях та вішалках зберігається виключно чистий одяг.

Така неприємність може виникнути, якщо після прання, сушіння та прасування білизна відразу ж відправляється на зберігання до шафи. Так краще не робити.

Річ у тім, що під час прасування часто використовується функція пари й тканина насичується вологою. Якщо одяг, що ще не охолонув, відразу ж відправити в шафу, він випаровуватиме вологу з волокон. У шафі з’являтиметься конденсат і як наслідок – вогкість. Звідси поява неприємного кислого запаху. За відсутності регулярного провітрювання всередині шафи може навіть з’явитися грибок та пліснява.

Запобігти появі вогкості та плісняви у шафі з одягом дуже легко. Достатньо після прасування речей залишати їх до повного висихання на дошці для прасування або іншої поверхні. Перед відправкою одягу до шафи потрібно переконатися, що вона дійсно суха та холодна. Зазвичай для остигання одягу після праски достатньо пів години.

Якщо ж у шафі вже з’явився неприємний запах, позбутися його можна за допомогою доступних засобів. Раніше "Телеграф" розповідав про те, як один аптечний засіб розв'язує цю проблему.