Запах вогкості з взуття зникне без сліду: допоможе несподіваний засіб

Червоніти через неприємний запах із взуття більше не доведеться

Неприємний запах взуття завдає дискомфорту не тільки власнику, а й оточуючим людям. Тому за перших ознак появи смороду потрібно терміново розв'язувати проблему.

Вологе та тепле середовище ідеальне для розмноження грибка. Тому якщо взуття виділяти стійкий затхлий запах, значить усередині швидше за все завелася пліснява. Вивести її можна кількома способами.

Найкращим рішенням буде прання взуття. Кросівки та кеди потрібно замочити у теплій воді з милом або будь-яким засобом для прання. Після цього пару потрібно кілька разів прополоскати. Сушити взуття потрібно підвісивши його за край.

Коли взуття на дотик стане сухим, його потрібно набити папером або газетами, щоб точно просушити до кінця. Взувати пару можна тільки тоді, коли вона остаточно просохне.

Для шкіряного взуття підійде інший спосіб. Усі внутрішні частини взуття слід протерти розчиненим у воді спиртом у співвідношенні 1:1. Після цього взуття потрібно просушити та змастити кремом або воском.

Боротися з неприємним запахом вогкості з взуття можна за допомогою наповнювача для котячого лотка. Він буквально за ніч витягне всю вологу та вогкість із взуття. Наповнювач потрібно насипати в шкарпетки, помістити всередину проблемного взуття та залишити на ніч. На ранок запах ослабне. І тоді потрібно буде змішати 2 ч.л. олії чайного дерева та 2 склянки води та розпорошити суміш на внутрішню частину взуття.

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