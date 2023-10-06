Запах риби можна прибрати за хвилини: допоможе лише 1 засіб

Цей лайфхак дивує своєю простотою

Позбутися неприємного запаху від риби — це не таке вже й просте завдання. Навіть після ретельного чищення свіжого продукту та миття дошки і ножа, вони все одно зберігають специфічний аромат. Однак існує невеликий секрет, який робить цю проблему легко вирішуваною.

Лише один простий домашній засіб, який, до речі, завжди є на кожній кухні, допоможе вам позбутися запаху риби всього за декілька хвилин. І цим засобом є звичайна кухонна сіль, пише prostoway.

Як позбутися запаху свіжої риби

Найпростіший спосіб: після завершення процесу очищення риби обробіть сіллю всі поверхні та інструменти, використані при обробці. Це охоплює ножі та посуд. Сіль допоможе поглинути неприємні запахи, запобігаючи їх поширенню.

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