Ось де не можна зберігати шоколадку: там десерт зіпсується і буде несмачним

Не всі продукти харчування потрібно складати у холодильник

Термін придатності більшості продуктів залежить від умов їх зберігання. Одні вимагають низьких температур для тривалого збереження свіжості, а інші, такі як шоколад, не рекомендується зберігати в холодильнику.

Шоколад – затребуване частування, проте його якість може погіршитися не лише за високих температур. Основна помилка полягає у зберіганні шоколаду в холодильнику, попри те, що багато хто з нас саме туди його і поміщає. Однак надмірно низькі температури можуть вплинути на його смакові характеристики та зовнішній вигляд, пише express.

Чому шоколад не зберігається в холодильнику

Основна ознака того, що плитка шоколаду зберігалася в холодильнику, полягає у відсутності характерного звуку, коли ви ламаєте десерт. Тому, якщо ви хочете зберегти свій шоколад і не втратити його смак, краще використовувати наступну пораду: замість того, щоб класти шоколад у холодильник, зберігайте його при оптимальній температурі 18 градусів.

Охолодний ефект може призвести до того, що текстура стане занадто розсипчастою, і, отже, ласощі швидко танутимуть у ваших руках. Крім того, існує ризик появи так званого "цукрового посивіння" (коли шоколад контактує з вологою, це може спричинити появу білого запорошеного або зернистого нальоту) та окислення. Це може призвести до неприємних змін смаку продукту і навіть до появи неприємного запаху.

Раніше ми писали, які продукти не можна зберігати у фользі. Так ця їжа тільки швидше зіпсується.