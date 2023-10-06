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Косметичний засіб очистить навіть найстійкіші плями на килимі: що потрібно зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Килим постійно потребує очищення
Килим постійно потребує очищення. Фото pexels.com

Забруднення на килимі можна видалити незвичайним засобом

Килими роблять будинок більш затишним і підкреслюють дизайн інтер’єру. Але це покриття для підлоги вимагає особливого догляду. Один необережний рух і на килимі може з’явитися пляма, яку буде клопітно вивести.

В арсеналі досвідчених господарів є засоби, які допомагають видалити забруднення з килима та забути про проблему. Для цього необов’язково купувати брендову продукцію. Потрібно лише взяти з ванної один косметичний засіб — піну для гоління. Виявляється, вона допомагає позбутися не тільки небажаного волосся, а й плям.

Нанесіть велику кількість піни на забруднену ділянку. Потім за допомогою щітки треба втерти засіб у пляму. Залежно від інтенсивності забруднення, зачекайте від пів години до декількох годин. Можна навіть залишити засіб на килимі на всю ніч.

На завершення зберіть залишки піни для гоління щіткою і протріть килим вологою ганчіркою. Пляма повністю зникне.

А для позбавлення від неприємного запаху килима можна використовувати соду. Насипте її на брудну поверхню та утріть між ворсом. Зачекайте 2 години. Після цього пропилесосьте весь килим. Неприємні запахи та забруднення повністю зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути м’якість килима з довгим ворсом. Для цього знадобиться лише один інгредієнт, який є в кожному будинку.

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#Прибирання #Лайфхак #Килими