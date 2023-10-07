Навіщо досвідчені господині надрізають губку для миття посуду: дієва бабусина порада

Мало хто знає про цей трюк

Прибирання на кухні навряд чи є чиїмось улюбленим способом провести вільний час. Особливо, коли потрібно почистити ручки на плиті або, що ще гірше, помити мікрохвильову піч усередині.

І щоразу, коли ми миємо посуд, ми стикаємося з цим викликом — кухонна мочалка швидко перестає пінитися і нам доводиться додавати мийний засіб знову й знову. Портал Ukr.Media розповідає, який лайфхак допоможе вирішити цю проблему.

Як легко і швидко помити посуд — хитрий трюк

Порядок дій такий:

візьміть кухонну губку;

обережно зробіть невеликий надріз посередині мочалки;

вставте всередину невеликий шматочок твердого мила.

Тоді під час миття посуду вам не потрібно буде так часто додавати мийний засіб. Губка буде пінитися самостійно.

Інші популярні питання щодо цього процесу:

В якому порядку потрібно мити посуд — спочатку беруть найменш брудні та найменш жирні предмети. Якщо ви спочатку вимиєте сковороду, а потім візьмете склянку з-під соку, жирною мочалкою ви тільки її більше забрудните, і вам доведеться виконувати подвійну роботу.

Як правильно мити кухонний посуд — застарілі та присохлі залишки їжі попередньо на півгодини заливають гарячою водою. Тарілки миють і з верхньої, і з нижньої сторони, чашки — всередині та зовні. Весь посуд ретельно протирають мочалкою з усіх боків, включаючи поверхні під ручками та інші важкодоступні місця. Якщо їх ігнорувати, через деякий час там накопичиться жир, бруд та вапняний наліт. Це виглядає дуже неестетично та вкрай складно потім відмивається.

Чи можна мити посуд просто водою — ви можете раз чи два обполоснути склянку з-під мінералки або чашку після чаю, і те, якщо п’єте з них тільки ви. Інакше це буде негігієнічно, особливо якщо ви захворіли. Такого посуду, який можна завжди мити без мила, немає — на ньому залишається природний жир з ваших рук, бактерії з вашого рота, осідає пил з повітря і він стає брудним і неохайним, навіть якщо начебто вимитий.

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