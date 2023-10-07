Джинси миттєво висохнуть: геніальний трюк заощадить час

Зробіть дещо з джинсами після прання, щоб вони швидше стали сухими

Базовий елемент будь-якого гардеробу – джинси, які не рекомендується прати у гарячій воді. Більше того, і класти цю річ у сушильну машину не варто, краще скористатися незвичайною альтернативою.

Джинси висохнуть набагато швидше, якщо спробувати один геніальний трюк. Про ефективний лайфхак йдеться в матеріалі Express.

Перш за все, відмовтеся від сушарки, коли перете джинси. Не варто поміщати цю річ у сушильну машину, інакше форма виробу зміниться, джинси просто "сядуть". Натомість залишайте сушитися одяг на мотузці або вішалці.

Якщо часу мало, то легко зробити так, щоб джинси висохли швидше. Для цього зверніть увагу на трюк із сухим рушником. Після ручного прання або використання пральної машини загорніть джинси в чистий сухий рушник, щоб видалити зайву вологу, перш ніж сушити на повітрі. Ця маніпуляція прискорить час висихання.

А ось праска у сушінні джинсів не помічник. Рекомендується уникати прасування джинсів. Краще розгладжувати складки руками, доки джинси вологі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна освіжити джинси без пральної машини. Замість прання зверніть увагу на два нестандартні методи, включаючи використання саморобного спрею та "холодний лайфхак".