У будинку ніколи не з’явиться "старечий" запах: що для цього робити

Проблема з неприємним старечим запахом у приміщенні вирішується дуже просто

У будинках, де живуть люди похилого віку нерідко відчувається специфічний запах. З віком в організмі людини починає переважати жирову сполуку, через яку і з’являється специфічний запах. Але важливу роль відіграють регулярне прибирання та дотримання гігієни.

У будь-якому випадку позбавитися старечого запаху не вийде без вологого прибирання. Якщо регулярно додавати у воду два компоненти, у приміщенні не буде й натяку на амбре. Знадобляться лише оцет та господарське мило.

У відро з водою для миття підлоги із розрахунку на 6-7 літрів потрібно додавати 5 столових ложок оцту та 1 столову ложку рідкого господарського мила. Компоненти потрібно добре перемішати. Отриманим розчином потрібно не просто протирати підлогу, а ретельно її мити.

Змоченою в цьому оцтовому розчині ганчіркою потрібно протирати м’які меблі та витирати пил.

Завдяки такому нехитрому засобу про поганий запах у квартирі чи будинку можна буде забути.

Причиною появи неприємного запаху у шафі може стати навіть чиста білизна. "Телеграф" розповідав, чому так відбувається і як запобігти проблемі.