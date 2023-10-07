Наліт почне відпадати через 5 хвилин: як швидко очистити насадку для душу

Не варто використовувати дорогу побутову хімію, є підручна альтернатива для видалення нальоту з душової насадки

На душовій лійці періодично накопичуються вапняні відкладення, що може ускладнювати тиск. Особливо гостро стоїть проблема з нальотом у будинках із твердою водою, на щастя, є простий спосіб очистити прилад.

Щоб прибрати наліт з насадки в душі, використовуйте ефективний лайфхак із одним підручним засобом. Про це пише Express.

Так, при очищенні насадки для душу можна уникнути використання дорогої побутової хімії. Краще скористайтеся звичайним оцтом, який часто рятує домовласників під час прибирання. Оцтова кислота — відмінний природний засіб для чищення, що розщеплює карбонат кальцію. Спритний трюк дозволить швидко повернути чистоту приладу, а наліт почне відпадати вже через перші 5 хвилин.

Спочатку налийте в пакет оцет і занурьте туди душову лійку. Щоб закріпити, скористайтесь гумкою для волосся або іншим предметом. Залишіть у такому вигляді від 10 до 60 хвилин. Важливо зазначити, що насадку з латуні не можна тримати в оцті довше 20 хвилин.

Після цього зніміть пакет і за допомогою старої зубної щітки почистіть поверхню від залишків вапняного нальоту. Ретельно прополощіть насадку водою.

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