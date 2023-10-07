Сяятиме як нова: як за 3 кроки самостійно почистити пральну машину

Регулярне очищення пральної машини продовжить термін її експлуатації

Через постійну вологу пральна машина стає сприятливим середовищем для появи та розвитку плісняви. Крім цього дрібні частинки пилу та забруднення з білизни затримуються всередині техніки. Тому вона потребує регулярного очищення.

Професіонали чистять пральні машини за допомогою спеціальних засобів на основі хімії. Але за бажання можна впоратися із завданням самостійно та за допомогою доступних інгредієнтів.

Крок №1

Змоченою в слабкому розчині засобу для миття посуду ганчіркою потрібно протерти дверцята пральної машини, гумовий ущільнювач. Важкодоступні місця в ущільнювачі краще чистити старою зубною щіткою.

Крок №2

Необхідно змішати 1/4 склянки соди з такою ж кількістю води, а потім додати 2 склянки оцту. Отриманою пастою необхідно натерти лоток для прального порошку.

Потім в барабан потрібно залити 2 склянки оцту і включити програму повсякденного прання або інший короткий цикл, але з нагріванням води.

Крок №3

У лоток для прального порошку засипати кисневий відбілювач і запустити короткий цикл із температурою 40-60 °C. Після завершення програми прання рекомендується включити додаткове полоскання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети категорично не можна класти в пральну машину. В іншому випадку можна залишитися без улюблених речей і зі зіпсованою технікою.