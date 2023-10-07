Багато хто закриває пакет з крупою неправильно: ви здивуєтеся цьому хитрому способу

Так зберігання продукту буде набагато кращим та безпечнішим

Коли ви купуєте гречку у магазині, вона зазвичай йде в упаковці. Але що робити, якщо ви розкрили упаковку та не використали всю гречку? Звичайно, можна просто закрити упаковку скотчем або прищіпкою, але це не завжди є ефективним і безпечним для продуктів.

Закрити щільно розкриту упаковку з гречкою можна, використовуючи праску та фольгу. Про це пише ukr.media.

Фольга має бути досить великою, щоб повністю охопити упаковку з крупою. У разі відсутності фольги можна скористатися пакетом для запікання.

Як закрити розкриту пачку крупи ефективно

Спочатку візьміть фольгу і складіть її навпіл, створивши подвійний шар. Увімкніть праску і дайте їй прогрітися до потрібної температури. Щоб уникнути пошкодження упаковки, переконайтеся, що парова функція праски вимкнена. Потім обережно розмістіть складену фольгу на упаковці з крупою, забезпечивши тісне прилягання фольги до пакета.

Почніть гладити фольгу праскою, починаючи з одного краю та рухаючись до іншого. Переконайтеся, що фольга надійно прилягає до упаковки. Потім так само повторіть процес прасування фольги з іншого боку упаковки.

Якщо повітря, як і раніше, проникає всередину, повторіть процес прасування фольги. Цей метод також підходить для закриття інших продуктів, таких як цукор, борошно і таке інше. Можете спокійно зберігати їх у шафі чи на полиці, не хвилюючись, що продукти розсиплються.

Раніше ми писали, як запобігти появі молі в банках з крупою. Є бюджетні способи розв'язати проблему.