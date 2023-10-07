Як нагріти постіль, якщо в спальні вже холодно: електропростирадло не потрібне
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Перед сном зробіть одну нехитру справу
Якщо батареї ще не гріють, а радіатор поки що вимагає очищення, врятуватися від холодного ліжка реально. Потрібно лише, щоб під рукою виявився звичайний фен для волосся.
Один простий лайфхак може розв'язати проблему з холодним спальним місцем. Його суть полягає в тому, щоб використовувати фен для прогрівання ліжка, пише woman.forumdaily. Цей метод може здатися простим, але він дійсно ефективний і представляє відмінну альтернативу, якщо у вас немає електропростирадла.
Як ще прогріти постіль перед сном
Гаряча вода в гумовій грілці або простій пластиковій пляшці — цей спосіб є і буде одним із найпростіших і найефективніших способів, щоб зігріти свою постіль. Перед сном помістіть такий нагрівач у ліжко і насолоджуйтесь теплом. Також не забудьте одягнути теплу піжаму та вовняні шкарпетки.
Користь фена для прогріву в холод
Цей домашній пристрій буде корисним не тільки для охолодження постільної білизни, але і для одягу та взуття. Однак не забувайте про правила безпеки: не допускайте того, щоб накривати фен ковдрами або іншою тканиною, оскільки це може призвести до займання.
Раніше ми писали, який простий лайфхак допоможе зберегти тепло у вашому будинку чи квартирі в холодну пору року. Одна дешева річ утримає тепло "на замку".