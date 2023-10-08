Миші й ніс побояться засунути в будинок: перевірений засіб від гризунів

Від мишей у будинку використовуються найнепередбачуваніші засоби

Миші, щури та інші гризуни зі зниженням температури так і намагаються сховатися в приміщення. Якщо своєчасно їх не позбутися, наслідки можуть бути сумними. Мало того, що гризуни зіпсують продукти й саме приміщення, так ще й приведуть потомство. Тоді прогнати мишей буде ще складніше.

Застосування хімікатів не завжди є виправданим. Особливо в будинках, де живуть не лише люди, а й домашні улюбленці. У такому разі добрим варіантом буде застосувати гуманний, але перевірений засіб. Для цього знадобиться шерсть, сушений гіркий перець та порожня консервна банка.

Шерсть після вичісування собаки або кішки, або шматочок натуральної вовняної тканини потрібно покласти в бляшанку, туди ж покласти шматочок засушеного гіркого перцю і підпалити вміст. Під час процедури будьте обережні, щоб не обпектися і не спровокувати пожежу. З’явиться неприємний запах, який відлякуватиме гризунів.

Якщо йдеться про дачний будиночок, то банку з обпаленим вмістом можна залишити біля дверей або в іншому місці, через яке можуть пробратися миші. За весь осінньо-зимовий період жодна миша не проникне до будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися павуків за допомогою каштанів. Простіше засобу від цих комах не знайти.