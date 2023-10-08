Тільки не кидайте в пральну машину: як почистити крокси

Підручні засоби реанімують навіть найбрудніші Crocs

Взуття Crocs полюбилося багатьом своєю легкістю, зручністю та функціональністю. Воно виготовляється з матеріалу Croslite, який є пінопластом із закритими порами. Цей матеріал м’який, нековзний і стійкий до запаху. Також крокси відомі своїми вентиляційними отворами у верхній частині, які забезпечують хорошу циркуляцію повітря та запобігають накопиченню вологи.

У власника кроксів рано чи пізно виникає питання, як правильно почистити це взуття. Насправді зробити це дуже легко, тільки потрібно дотримуватися кількох правил.

Важливо знати, що Crocs краще не прати у пральній машині. Хоча існує безліч видів взуття, які можна прати в машині, для корксів це не підходить. Завжди краще робити це вручну, оскільки можна зашкодити матеріал і деформувати його форму. Сушити Crocs слід на відкритому повітрі, уникаючи впливу прямих сонячних променів.

Крок 1. Видаліть поверхневі забруднення. Струсіть Crocs, щоб видалити бруд та пил. Стійкі забруднення видаліть щіткою з м’якою щетиною.

Крок 2. Приготуйте миючий розчин. Змішайте невелику кількість рідкого мила з теплою водою та очистіть взуття за допомогою щітки з м’якою щетиною. Використовуйте м’який миючий засіб, щоб не пошкодити матеріал.

Крок 3. Використовуйте щітку з м’якою щетиною або тканину, щоб обережно потерти брудні ділянки. Особливу увагу приділіть місцям зі стійкішими плямами.

Крок 4. Промийте крокси під холодною водою, щоб видалити мильну піну і бруд, що залишився. Обов’язково ретельно промийте всі місця, включаючи вентиляційні отвори.

Крок 5. Протріть крокси чистою м’якою тканиною або дайте їм висохнути в приміщенні, що добре провітрюється. Уникайте сушіння під прямим сонячним промінням або поблизу джерел тепла, оскільки це може пошкодити матеріал.

Крок 6. Очистіть знімні устілки та ремінці.

Якщо крокси дуже брудні, можна повторити попередні кроки, але залишивши їх на кілька хвилин у теплій воді з рідким милом. Це допоможе видалити найсильніший бруд. Також можна використовувати суміш харчової соди, оцту та теплої води. Добре перемішайте компоненти та за допомогою щітки з м’якою щетиною очистіть місця, де ви бачите найбільше бруду. Потім добре промийте та висушіть взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити із взуттям, щоб воно не ковзало. Допоможуть навіть підручні засоби.