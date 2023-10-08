Тільки не кидайте в пральну машину: як почистити крокси
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Підручні засоби реанімують навіть найбрудніші Crocs
Взуття Crocs полюбилося багатьом своєю легкістю, зручністю та функціональністю. Воно виготовляється з матеріалу Croslite, який є пінопластом із закритими порами. Цей матеріал м’який, нековзний і стійкий до запаху. Також крокси відомі своїми вентиляційними отворами у верхній частині, які забезпечують хорошу циркуляцію повітря та запобігають накопиченню вологи.
У власника кроксів рано чи пізно виникає питання, як правильно почистити це взуття. Насправді зробити це дуже легко, тільки потрібно дотримуватися кількох правил.
Важливо знати, що Crocs краще не прати у пральній машині. Хоча існує безліч видів взуття, які можна прати в машині, для корксів це не підходить. Завжди краще робити це вручну, оскільки можна зашкодити матеріал і деформувати його форму. Сушити Crocs слід на відкритому повітрі, уникаючи впливу прямих сонячних променів.
- Крок 1. Видаліть поверхневі забруднення. Струсіть Crocs, щоб видалити бруд та пил. Стійкі забруднення видаліть щіткою з м’якою щетиною.
- Крок 2. Приготуйте миючий розчин. Змішайте невелику кількість рідкого мила з теплою водою та очистіть взуття за допомогою щітки з м’якою щетиною. Використовуйте м’який миючий засіб, щоб не пошкодити матеріал.
- Крок 3. Використовуйте щітку з м’якою щетиною або тканину, щоб обережно потерти брудні ділянки. Особливу увагу приділіть місцям зі стійкішими плямами.
- Крок 4. Промийте крокси під холодною водою, щоб видалити мильну піну і бруд, що залишився. Обов’язково ретельно промийте всі місця, включаючи вентиляційні отвори.
- Крок 5. Протріть крокси чистою м’якою тканиною або дайте їм висохнути в приміщенні, що добре провітрюється. Уникайте сушіння під прямим сонячним промінням або поблизу джерел тепла, оскільки це може пошкодити матеріал.
- Крок 6. Очистіть знімні устілки та ремінці.
Якщо крокси дуже брудні, можна повторити попередні кроки, але залишивши їх на кілька хвилин у теплій воді з рідким милом. Це допоможе видалити найсильніший бруд. Також можна використовувати суміш харчової соди, оцту та теплої води. Добре перемішайте компоненти та за допомогою щітки з м’якою щетиною очистіть місця, де ви бачите найбільше бруду. Потім добре промийте та висушіть взуття.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити із взуттям, щоб воно не ковзало. Допоможуть навіть підручні засоби.