У вашому домі буде приємний та дорогий аромат: розставте це по кімнатах

Дорогий запах в оселі з копійчаних компонентів

Приємний запах у домі є невід’ємною частиною створення затишної атмосфери. Сучасні ароматичні дифузори з паличками можуть бути досить дорогими, і не завжди легко знайти такий дифузор із дійсно приємним ароматом.

Створити приємний та розкішний аромат в оселі можна, не переплачуючи. Інструкцією з виготовлення домашнього ароматизатора за копійки поділилися на сайті cpykami.

Як зробити ароматизатор з дорогим запахом

Виріжте днища із пластикових пляшок із місткістю 0,5 літра. Наповніть їх великою сіллю, після чого в кожну ємність влийте один ковпачок вашого кращого кондиціонера для білизни. Ретельно змішайте сіль із кондиціонером, а потім покладіть по п’ять гвоздик у кожну порцію солі.

Для того, щоб аромат став стійкішим, додайте в кожну ємність по одній чайній ложці спирту. Такий економний ароматизатор створить у вашій оселі вишуканий аромат, що нагадує дорогі парфуми.

Раніше ми писали, як позбутися неприємного запаху свіжої риби з ножа та дошки. Є невеликий секрет, який робить цю проблему легко вирішуваною.