Люстра буде блищати: як легко помити світильник з незнімними деталями

Очисний засіб коштуватиме копійки

Іноді ми купуємо люстру виключно через її зовнішню привабливість, не приділяючи уваги тому, як потім її слід мити. Важливо пам’ятати, що будь-який предмет інтер’єру потребує регулярного догляду та чищення. В іншому випадку ваше житло буде мати неохайний вигляд.

Якщо ваша люстра має незнімні елементи, це тільки збільшує складність завдання догляду за нею, пише pixelinform. Тому ми ділимося простим у виконанні способом, як привести до ладу такий стельовий світильник.

Як помити люстру з незнімними деталями

Слід розташувати ганчірку під люстрою з огляду на її розмір, щоб захистити підлогу від забруднень. Потім потрібно застосувати засіб для чищення. Зазвичай для цього використовують магазинні спреї. Також можна приготувати власні засоби для чищення, використовуючи соду, засіб для миття посуду, рідке мило або нашатир.

Найкращим варіантом для важкодоступних ділянок буде використовувати стару зубну щітку. Якщо на люстрі є металеві або бронзові деталі, їх можна привести до ладу, використовуючи зубний порошок. Після цього необхідно ретельно протерти люстру спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.

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