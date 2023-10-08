Телефон перестане швидко розряджатися: чотири прості налаштування заощадять заряд

Звуки та яскравий екран миттєво розряджатимуть ваш гаджет

Автономний час роботи мобільного телефону є важливим критерієм для будь-якого користувача. Гаджет розряджатиметься повільніше, якщо приділити увагу деяким простим налаштуванням.

Зверніть увагу на чотири рекомендації Google, які допоможуть заощадити заряд смартфона. Про це передає Gizchina.

По-перше, налаштуйте екран так, щоб він вимикався швидше. Скорочення часу, необхідного для автоматичного переходу в режим сну, допоможе зберегти заряд. Обґрунтування поради просте: коли дисплей вимкнено, він споживає менше енергії. Зменшивши тайм-аут екрана, гаджет не витрачатиме заряд акумулятора дарма.

По-друге, користувачам слід зменшити яскравість екрана. Чим яскравіший дисплей, тим більше заряду він витрачає. Підсвічування вимагає більше енергії батареї, що призводить до значної витрати заряду.

По-третє, встановіть автоматичне налаштування яскравості. Екран адаптуватиметься під умови навколишнього освітлення. Вбудований датчик зовнішнього освітлення відрегулює яскравість екрана до оптимального рівня, заодно зберігши заряд батареї. Однак додамо, що для користувачів, які використовують телефон в умовах стабільного освітлення, ручне встановлення яскравості на нижчий рівень може дати кращі результати.

І останнє, про що варто знати користувачам, це порада щодо відключення звуку та вібрації клавіатури. Так користувачі не тільки усунуть потенційно дратівливі фактори, що відволікають, але і продовжать автономний час роботи смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки допоможуть прискорити заряд гаджета. А ще ми писали про причини, через які телефон може не заряджатися.