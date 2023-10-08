Навіщо клеїти скотч на віник: незвичайний, але ефективний трюк полегшить прибирання (відео)

За допомогою підручного матеріалу ви краще впораєтеся з прибиранням

Підмітання підлоги – обов’язковий етап будь-якого прибирання у будинку. Особливо важким завданням може бути видалення волосся, проте незвичайний лайфхак вирішить цю проблему.

Щоб ви змогли швидше та якісніше очистити підлогу, скористайтеся нестандартним трюком. Ідеєю ділиться один із блогів в Instagram.

У ролику, що завірусився в мережі, показаний спритний спосіб підмітання підлоги. Ключовий підручний матеріал, який вам знадобиться, скотч. Цілком можливо, що ця річ знайдеться у вашому будинку. Автор просто клеїть до віника невеликий відрізок скотчу.

Спочатку прикріпіть клейку стрічку так, щоб половина покривала щітку для підмітання підлоги, а інша залишалася вільною. Після цього можете приступати до прибирання кімнат.

Автор відео показує, як скотч допомагає без зайвих зусиль зібрати все волосся із підлоги. Цей метод прибирання, до речі, допоможе, якщо під рукою не опинилося пилососа.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою підручних засобів зробити альтернативу ароматичним дифузорам для дому. Дорогий запах може коштувати дешевше, ніж ви вважаєте.