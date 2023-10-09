Чим видалити наліт від води в унітазі: три найкращі лайфхаки з підручними засобами

Розповідаємо, який засіб найкраще видаляє вапняний наліт

Щоб позбавитися вапняних плям, що залишилися на чаші унітаза, виробники побутової хімії пропонують великий вибір мийних. Однак усі вони дорого коштують, а чудовий засіб для видалення накипу можна зробити самому з доступних для кожного продуктів.

Портал santeplus пропонує три простих способи вирішити проблему. Завдяки їм ваш туалет стане набагато більш пристойним без особливих зусиль.

Як прибрати наліт з унітаза в домашніх умовах — перший спосіб

Щоб почистити оцтом унітаз, нагрійте його в каструлі до закипання і розчиніть в рідині кухонну сіль. Це відмінний природний абразивний засіб, який посилить ефект очищувального ефекту оцту.

Вам знадобиться змішати таку кількість інгредієнтів:

Оцет білий — 2 склянки.

Сіль — 1/2 склянки.

Надівши рукавички, вилийте розчин в унітаз і за допомогою туалетної щітки потріть ділянки, уражені каменем. Залишіть на 30 хвилин, потім змийте воду в унітазі.

Як правильно почистити унітаз лимонною кислотою — другий спосіб

Щоб посилити ефект, експерти радять використовувати лимонну кислоту з оцтом:

Змішайте 1/2 склянки білого оцту зі склянкою лимонного соку.

Перелийте два інгредієнти в місткість.

Шорсткою стороною губки обережно потріть поверхню унітаза, уражену каменем.

Залишіть на 10 хвилин або більше та змийте.

Ідеально продовжувати цю операцію з видалення нальоту щотижня чи частіше. Таким чином ви зможете запобігти появі жовтих плям на унітазі.

Як очистити унітаз за допомогою соди

Важко пропустити такий природний засіб для видалення нальоту, як харчова сода. Як прибрати сечовий камінь в унітазі содою:

Спочатку налийте склянку білого оцту на дно миски.

Потім насипте склянку соди та додайте ще дві склянки білого оцту.

Використовуючи туалетну щітку, потріть сліди цією сумішшю.

Залишіть на 30 хвилин, потім знову потріть до повного видалення нальоту.

Змийте воду в унітазі та насолоджуйтесь результатом.

В особливо складних випадках експерти рекомендують скористатися наждачним папером. Єдине застереження — ви просто повинні бути обережними, щоб не пошкодити поверхню.

Ось як це зробити:

Спочатку ми починаємо з полірування шарів мінералів, які відклалися на поверхні, щоб їх розм’якшити.

Зосередьтеся тільки на плямах від каменю, а також оберіть наждачний папір максимум середньої зернистості.

Після того як ви відшліфували вапно, краще використовувати дрібнозернистий папір, щоб не пошкодити керамограніт.

Не торкайтеся ділянок, які не постраждали від каменю. Змийте воду, коли вапняний наліт зникне.

Раніше ми розповідали, як відбілити унітаз від жовтизни без відбілювача. Все, що вам потрібно зробити, це насипати туди на ніч один простий продукт.