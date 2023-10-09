Утеплити вікно просто: потрібна звичайна вода і ще один дешевий матеріал

З цим перевіреним лайфхаком в оселі стане набагато тепліше

Перед приходом холодного часу та запуском опалювального сезону варто приділити увагу утепленню вашого дому. Важливо не забувати перевіряти вікна, оскільки вони можуть стати джерелом протягів та надходження холодного повітря до приміщення.

Для утеплення вікон в оселі можна використовувати простий та доступний трюк. Вам знадобиться лише пухирчаста плівка і звичайна вода, пише express. Цей простий метод виявляється дуже ефективним у боротьбі з холодом в осінні та зимові морози.

Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

Пухирчаста плівка має відмінні ізоляційні властивості завдяки наявності маленьких повітряних кишень. Оскільки її основою є пластик, він швидко прогрівається та є відмінним ізолятором. Просто оббризкайте вікно водою, і пухирчаста плівка миттєво пристане до скла.

Не забувайте також про штори. Протягом дня тримайте їх відкритими, особливо коли в кімнату падає пряме сонячне світло. Як тільки сонце зникне, закрийте штори, щоб зберегти тепло всередині приміщення.

Раніше ми писали, який простий лайфхак допоможе зберегти тепло у вашому будинку чи квартирі в холодну пору року. Одна дешева річ утримає тепло "на замку".