Допоможе сіль: як швидко висушити взуття без батареї

Одна хитрість допоможе висушити промокше взуття дуже швидко

У період осінніх дощів та сльоти доводиться неминуче стикатися з тим, що взуття намокає. Якщо добре не просушувати взуття, через деякий час усередині може з’явитися пліснява і неприємний запах, яких важко позбутися.

Черевики або чоботи з теплою підкладкою дуже довго сохнуть. Не завжди навіть ночі вистачає для того, щоб взуття знову стало сухим. Тим більше якщо опалення ще не ввімкнули та в будинку немає електросушарки.

Виявляється, розв'язати проблему можна за допомогою простого кухонного продукту. Завдяки використанню солі навіть сильно промоклі чоботи висохнуть дуже швидко, буквально за пару годин.

Перед процедурою взуття потрібно обов’язково помити, позбутися забруднень не лише зовні, а й усередині. Потім взуття потрібно заповнити ганчірками так, щоб усередині практично не залишилося вільного простору.

Поки ганчір’я вбиратиме велику частину вологи всередині взуття, потрібно прогріти на сковороді сіль. Добре розігрітий продукт необхідно зсипати в шкарпетку або невеликий полотняний мішечок і покласти всередину чобіт або черевиків. У цей момент із взуття може піти пара, але в цьому немає нічого страшного.

Хвилин за 40 сіль вбере всю вологу з взуття та охолоне. Якщо з першого разу висушити взуття не вийде, повторіть процедуру із сіллю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати своє взуття до морозів. За допомогою підручних засобів черевики та чоботи можна зробити теплішим.