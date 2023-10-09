Як очистити праску в домашніх умовах: робочий трюк з одним інгредієнтом

Цей спосіб дійсно працює, ваша праска засяє чистотою

Якщо довго і регулярно користуватися праскою, в якийсь момент можна помітити, що вона залишає темні плями на одязі і взагалі не ковзає по тканині, як раніше. Таке трапляється, але не варто засмучуватись і бігти за покупкою нового приладу. Є простий трюк, як це виправити.

Почистити підошву праски можна в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта, пише Informacion. Йдеться про звичайну сіль, яка точно є на кожній кухні.

Покрокова інструкція для очищення праски в домашніх умовах

Спочатку підготуйте праску, а саме увімкніть та розігрійте її. Не варто сильно перегрівати пристрій, краще зупинитися на середній температурі і вимкнути опцію пари.

Тепер розстеліть чисту газету або щільну тканину і висипте на неї сіль, не скупіться.

Переконайтеся, що праска досить розігрілася, але не надто гаряча. Тепер проведіть нею по розсипаній солі кілька разів. Ви побачите, як бруд та нагар залишається на солі та зникає з підошви праски.

Завершальний етап — потрібно вимкнути праску і дочекатися її повного остигання. Тепер можна протерти поверхню приладу чистою сухою ганчіркою, прибираючи залишки бруду та нагару.

Все, тепер ваша праска чиста і ви можете спокійно продовжувати нею користуватися, розгладжуючи навіть білі та делікатні речі.

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