Душова перегородка блищатиме: весь секрет у саморобному спреї (відео)

Для прибирання вам не знадобляться дорогі хімікати, достатньо предметів домашнього вжитку

У ванній кімнаті наліт може покривати не тільки душову лійку, а й перегородку. Однак забезпечити чистоту душової кабіни можна навіть без використання агресивної побутової хімії.

Щоб очистити душ, скористайтесь саморобним розчином із підручних засобів. Про ефективний лайфхак пише Express.

Так, прибрати плями та наліт із душової перегородки можна без зайвих зусиль. Спритним трюком поділилася блогерка @mamma_mila_ у TikTok. Ключові інгредієнти, які вам потрібні, це оцет, мийний засіб для посуду та вода. Просто змішайте одну склянку оцту, півсклянки рідини для миття посуду й одну склянку води в розпилювачі.

Оцет видалить вапняний наліт та будь-яке забруднення з поверхні, а засіб для миття посуду усуне стійкі плями і нейтралізує різкий запах першого компонента. Домашній спрей для чищення, за словами авторки ролика, прослужить кілька місяців, замінивши дорогу побутову хімію. Рекомендується додавати очищену воду, оскільки більшість водопровідної води містить мінерали, включаючи кальцій і натрій, які можуть залишати непривабливі сліди на душовій кабіні.

Як очистити душову перегородку саморобним спреєм? Розпорошіть розчин і протріть поверхню тканиною з мікрофібри. Промийте чистою водою. Після цього поверхня засяє та заблищить.

Раніше "Телеграф" ділився іншим корисним трюком для прибирання ванної кімнати. За допомогою простого лайфхака ви видалите цвіль у душі.