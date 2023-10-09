Про прибирання туалету забудете надовго: допоможуть 3 хитрощі

Ці процедури допоможуть підтримувати унітаз у чистоті, але не витрачати багато часу на прибирання

Туалет потребує чи не щоденного прибирання. На унітазі накопичується величезна кількість бактерій, які потрібно якнайшвидше знищувати. Але, звичайно ж, прибирати в санвузлі щодня не хочеться нікому.

Декілька простих правил допоможуть утримувати унітаз у чистоті і при цьому не мити його щодня.

Для підтримки чистоти знадобиться найпростіший засіб для миття унітазів. Насамперед його потрібно нанести на стінки бачка. Саме там спочатку з’являється пліснява, яка згодом потрапляє безпосередньо в унітаз та осідає на його стінках. Якщо періодично заливати засіб для чищення в бачок, унітаз не так швидко буде ставати брудним.

Також рекомендується кілька разів на тиждень наносити засіб для чищення під обідок унітаза і не змивати його. Найкраще робити це на ніч. Завдяки цьому бактерії будуть швидко знищуватися і на поверхні унітазу не утворюватиметься важковивідний наліт.

Надовго забути про генеральне прибирання в туалеті допоможе ще одна хитрість — додати в ємність для йоржика засіб для чищення і трохи соди. Щоразу при використанні йоржика будуть видалятися не тільки видимі забруднення, але й ті, що встигли в’їстись у поверхню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без дорогих хімікатів відмити душову кабіну. Засіб для чищення можна легко приготувати самостійно.