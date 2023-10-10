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Засмічення зникне за 10 хвилин: спритний трюк, щоб прочистити стік

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вода знову витікатиме швидко
Вода знову витікатиме швидко. Фото Freepik

Прочистити каналізацію можна без допомоги сантехніка, і навіть не використовуючи вантуз

Залишки побутової хімії, волосся, їжа та інші предмети можуть забивати каналізацію у будинку. Однак прочистити стік легко та швидко без будь-яких сантехнічних інструментів.

Щоб прибрати засмічення в раковині, скористайтесь ефективним лайфхаком. Про спритний спосіб розповідається в матеріалі Express.

Так, для ефективного трюку вам знадобляться лише два доступні інгредієнти. Йдеться про звичайний оцет і харчову соду, які, ймовірно, знайдуться у вашому будинку. Разом ці підручні компоненти без зайвого клопоту вирішать проблему із забитим стоком.

Як прочистити раковину содою та оцтом

Щоб усунути засмічення, слід висипати одну склянку харчової соди в забиту каналізацію, потім вилити одну склянку оцту. Суміш повинна зашипіти, це і сприяє прочистці труб, а заодно видаляє мильну піну, що скупчилася. Залишіть засоби приблизно на 10 хвилин, а потім промийте злив гарячою водою. Завдяки таким нехитрим діям пробка у стоку зникне.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких побутових засобів почистити пральну машину в домашніх умовах. Прилад працюватиме краще, а неприємний запах у барабані зникне.

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