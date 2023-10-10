Свічка горітиме значно довше: доступні способи

Лайфхак продовжить термін служби свічки

Через ймовірні нові обстріли енергетичної інфраструктури українцям знову загрожує відключення електроенергії. Звичайно ж багато хто заздалегідь готується до блекаутів, запасається генераторами, павербанками, ліхтариками та свічками.

Насправді доводиться стикатися з тим, що свічки досить швидко згоряють. Але невеликі хитрощі продовжать життя цього джерела світла.

Продовжити час служби свічки допоможе мороз. Якщо потримати її кілька годин у морозильній камері або просто на морозі, віск замерзне, ущільниться і згорятиме повільніше.

Якщо гніт у свічки дуже довгий, то і згоряти вона буде швидко. Тому його потрібно підрізати, залишивши не більше ніж 1 см над рівнем воску.

Дуже важливе місце розташування свічки. На протязі вона не тільки швидко згорятиме, але ще й коптитиме і видаватиме неприємний запах.

Продовжити службу свічки у склянці чи банці допоможе сіль. Просто посипте гніт щіпкою цієї спеції. Завдяки солі свічка горітиме повільніше, а полум’я стане яскравішим.

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