Свічка горітиме значно довше: доступні способи
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Лайфхак продовжить термін служби свічки
Через ймовірні нові обстріли енергетичної інфраструктури українцям знову загрожує відключення електроенергії. Звичайно ж багато хто заздалегідь готується до блекаутів, запасається генераторами, павербанками, ліхтариками та свічками.
Насправді доводиться стикатися з тим, що свічки досить швидко згоряють. Але невеликі хитрощі продовжать життя цього джерела світла.
Продовжити час служби свічки допоможе мороз. Якщо потримати її кілька годин у морозильній камері або просто на морозі, віск замерзне, ущільниться і згорятиме повільніше.
Якщо гніт у свічки дуже довгий, то і згоряти вона буде швидко. Тому його потрібно підрізати, залишивши не більше ніж 1 см над рівнем воску.
Дуже важливе місце розташування свічки. На протязі вона не тільки швидко згорятиме, але ще й коптитиме і видаватиме неприємний запах.
Продовжити службу свічки у склянці чи банці допоможе сіль. Просто посипте гніт щіпкою цієї спеції. Завдяки солі свічка горітиме повільніше, а полум’я стане яскравішим.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у домашніх умовах зробити ліхтар. Саморобний пристрій світитиме протягом пів року.