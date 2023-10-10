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На ущільнювачі не буде цвілі: чим очистити пральну машину без зайвого клопоту

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пральна машина має бути чистою
Пральна машина має бути чистою. Фото Freepik

Не забувайте регулярно приводити до ладу внутрішню поверхню пральної машини

У пральній машині може накопичитися пліснява на гумовому ущільнювачі. Однак за допомогою одного підручного засобу ви повернете чистоту приладу.

Щоб очистити ущільнювач у пральній машині, скористайтесь простим лайфхаком з оцтом. Про це пише Mirror.

Рекомендується регулярно чистити пральну машину. Ущільнювач потрібно мити кожні 1-3 місяці, так ви зможете запобігти цвілі, бактеріям і неприємному запаху, завдяки цьому після прання ваш одяг буде дійсно чистим і гігієнічним.

Найпростіший спосіб очистити пральну машину – використовувати звичайний оцет, відмінна альтернатива отруйним побутовим хімікатам. Підручний засіб легко знищить і бруд, і цвіль.

Домовласники можуть заповнити ящик для порошку оцтом, щоб усунути наліт і мильну піну. Увімкніть машину на найгарячіший режим і запустіть так зване порожнє прання.

Крім того, не бійтеся додавати оцет і при пранні речей. Для цього можна залити близько 50 мл у дозатор кондиціонера для білизни. Спритний трюк збереже чистоту приладу та дезінфікує його, а заразом пом’якшить одяг.

До речі, мити оцтом можна як внутрішні поверхні пральної машини, так і зовнішні. Також засіб безпечно використовувати для очищення барабана із нержавіючої сталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна класти у пральну машину. Щоб не пошкодити одяг, пам’ятайте про прості правила прання.

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#Лайфхак #Пральна машина