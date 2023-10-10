Замість ремонту: як освіжити інтер'єр ванної кімнати без серйозних витрат

Уникнути ремонту у ванній допоможуть ці прості лайфхаки

Коли просто ідеальної чистоти у ванній кімнаті недостатньо, хочеться оновити дизайн та інтер’єр санвузла в будинку. Однак, повноцінний ремонт коштує дорого, вимагає багато зусиль і нервів. На допомогу прийдуть ці п’ять порад по оновленню ванної, які відразу її перетворять і освіжать.

Як і які прості рішення допоможуть вам освіжити приміщення, розповіла декоратор Анастасія Павлова на своїй сторінці в Instagram. Іноді достатньо мінімальних вкладень для фантастичного результату.

Дзеркало

Часто, дивлячись у дзеркало ми бачимо своє відображення, але не помічаємо, що саме люстро застаріло і втомилося. Замініть його негайно, вибравши овальні форми, і ви побачите, як змінюється вигляд санвузла.

Світло має значення

Погане тьмяне освітлення псує весь інтер’єр ванної кімнати. Замініть лампи на більш яскраві та білі. Особливо варто підкреслити світло у верхній частині санвузла. Це теж додасть свіжості у ванній.

Перефарбуйте плитку

Багатьох дратує відтінок плитки у ванній, але не завжди є можливість її повністю замінити. Тут можна вдатися до альтернативного рішення — перефарбуйте плитку в інший відтінок. При виборі фарби звертайте увагу на її вологостійкість. Можна перефарбувати ті ділянки санвузла, де найменше вологи.

Стульчак унітазу

Замінити унітаз може бути вам не по кишені. Тоді просто встановіть новий стульчак на тому, що вже є. Навіть таке дрібне перетворення має ефект.

Нова шторка та килимок

Заміна старих шторки та килимка теж буде ефективною у процесі оновлення ванної кімнати. Вибирайте лаконічні візерунки, щоб поєднувалися з іншими відтінками санвузла. Те саме і з килимком, він має бути в кольоровій гамі всієї ванни.

Такі нехитрі оновлення освіжать і перетворять вашу ванну, особливо, якщо зробити все це одночасно.

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