Ефективне прибирання кухні: ці лайфхаки заощадять час та нерви

Зекономлений на прибиранні кухні час можна витратити на щось приємніше

Кухня, як правило, найчистіше місце в будинку, а на її прибирання завжди витрачається найбільше зусиль. Це й не дивно, адже кухня — це місце, де ми їмо та проводимо багато часу. Господині роблять все можливе, щоб кухня сяяла від чистоти, але є ефективні способи, які якісно покращують та прискорюють збирання.

Як прискорити та спростити прибирання кухні, розповідаємо разом із meta.ua. Беріть ці лайфхаки собі на озброєння.

Позбавляємося неприємного запаху

Щоб усунути неприємний запах, потрібно з’ясувати його причину. Найчастіше смердить на кухні через засмічену раковину. Попередити цю проблему можна за допомогою кубиків льоду з лимоном та сіллю. Покладіть інгредієнти на стік раковини та чекайте, поки розтане лід.

Відмиваємо старі дечки

Якщо часто користуватися деками, вони швидко втрачають приємний вигляд, обростаючи нагаром і прилиплими шматками. Прибрати це допоможе сода та перекис. Розсипте соду по всьому периметру дека, потім полийте перекисом, і знову покрийте шаром соди. Все це потрібно залишити на кілька годин, а потім просто змити водою.

Моєму духовку на ніч

Зробіть розчин із води, білого оцту та харчової соди (1/3-1/3-1/2) і добре розпорошіть його у своїй духовці. Залишіть на всю ніч, розчин зробить свою справу, а ви вранці просто протрете чисті поверхні духовки.

Чистимо решітку духовки

Для цього можна використати звичайний пральний порошок. Занурте решітку в теплу воду, засипте порошок і залиште на 3-4 години. В кінці промийте водою і решітка засяє.

Протираємо олією витяжку

Витяжка — це місце, де завжди накопичується жир, ще й пилом поверху налипає. Через це витяжку дуже складно мити та відтирати. Однак вихід є — капніть трохи олії на ганчірочку і ретельно протріть витяжку.

Освіжаємо кухонний гарнітур

Для прибирання кухонних меблів відмінно підійде розчин з лимонної олії та білого оцту. Змішайте один до одного і розпорошіть розчин на суху ганчірку, а потім протріть нею меблі. Такий засіб не лише прибере забруднення, а й подарує ефект полірування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко позбутися неприємного запаху на кухні. Цей метод дозволить надовго забути про запах на кухні.