Чашки заблищать, як нові: прибрати плями від кави та чаю допоможуть два підручні засоби

Замість миючого для посуду скористайтесь популярними предметами побуту

Чай і кава залишають на чашках наліт, у деяких випадках посуд через напої може змінитися з білого на коричневий колір. На щастя, відмити кухлі не складе труднощів.

Щоб очистити чашки від кавових та чайних плям, використовуйте оцет і харчову соду, яку іноді навіть додають у рідину для миття посуду. Про лайфхак пише Express.

Так, за допомогою цих двох підручних засобів ви повернете чистоту чашкам та відмиєте навіть стійкі сліди кави і чаю. Ймовірно, сода й оцет знайдуться у вашій оселі, що робить лайфхак доступним.

Як відмити чашки від кави та чаю за допомогою харчової соди:

Змочіть внутрішню частину кружки холодною водою і посипте тонким шаром харчової соди так, щоб вона покрила всі коричневі плями (порошок буде легко прилипати до вологих стінок). Залишіть чашку на кілька хвилин, а потім протріть тканиною або губкою забруднені ділянки. Доведеться потерти посуд, але результат вас порадує. Вимийте чашку так, як це зазвичай робите.

Альтернативним трюком стане застосування оцту. Підручний продукт легко справляється з кавовими і чайними слідами на посуді. Що потрібно робити? Просто заповніть наполовину чашку дистильованим оцтом, а потім залийте гарячою водою. Дайте засобу вбратися протягом 10 хвилин, перш ніж змити засобом для миття посуду. Промийте чашку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити засіб для миття посуду. Один продукт спрацює навіть у холодній воді.