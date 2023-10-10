Швидко і без витрат: як прибрати запах поту з куртки чи пальто

Прості способи позбутися неприємної проблеми

Прання – найкращий спосіб очистити одяг від забруднень та запаху поту. Але у випадку з верхнім одягом далеко не завжди є можливість повноцінно випрати річ або скористатися послугами хімчистки. Проте є доступні методи позбутися неприємного запаху поту на куртці або іншій одежі.

Насамперед на думку спадає провітрювання. Дійсно, якщо вивісити річ на свіже повітря та залишити на кілька годин, неприємний запах зникне.

Ще один засіб — сода, що широко використовується в побуті. Річ потрібно покласти у пластиковий пакет і насипати туди половину склянки соди. Потім пакет слід зав’язати та струсити, щоб сода рівномірно розподілилася по одягу. За годину можна дістати одяг, почистити від слідів соди щіткою і знову носити.

Освіжити смердючий одяг можна за допомогою горілки. Міцний напій потрібно змішати з водою в пропорції 6:1 і нанести розчин на комір та зону пахв. Через деякий час зникнуть плями від поту, а разом із ними й неприємний запах.

Аналогічні властивості має і лимонний сік. Його також потрібно змішати з водою та нанести на забруднені місця.

Який засіб ви не обрали, рекомендуємо спочатку перевірити його на невеликій непомітній ділянці одягу, а вже потім використовувати повноцінно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися засмальцьованих плям на куртці. Для цього лайфхаку знадобиться міцелярна вода.