Що додати в порошок для більш якісного прання: три підручні підсилювачі

Якщо порошок вас не влаштовує, додатково скористайтеся продуктами домашнього вжитку

Пральний порошок не завжди справляється із завданням і може не випрати стійкі плями. Однак досвідчені домовласники додають у засіб додаткові компоненти, щоб досягти найкращого результату.

Щоб підсилити дію порошку, спробуйте скористатися трьома продуктами. Про ефективний лайфхак пише Ukr.media.

Не поспішайте шукати заміну прального порошку, якщо він не впорався з очищенням речей. Особливо непросто випрати білий одяг, зберігши колір, проте простий трюк із порошком вирішить і це завдання.

Для більш якісного прання в порошок додають три продукти домашнього вжитку. Ймовірно, ці засоби знайдуться у вашому будинку, що робить лайфхак доступним.

Що додати в порошок, щоб покращити прання:

1 столову ложку солі,

1 столову ложку харчової соди,

Кілька крапель ефірної олії (за бажанням та вашим вибором).

Перший компонент впорається із сірістю та жовтизною, а ще знезаразить білизну. Тоді як харчова сода пом’якшить воду й усуне сморід. Останній засіб, ефірна олія, дасть приємний аромат вашим речам після прання.

Додавати порошок із підсилювачами рекомендується в барабан пральної машини. Спритний трюк допоможе отримати після прання м’який одяг із приємним запахом, а у випадку з білими речами ще й вдасться зберегти початкову білизну.

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