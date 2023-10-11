Дверцята духовки засяють: спритний трюк без клопоту впорається з жирними плямами

Не поспішайте купувати дорогий засіб, а краще помийте духовку одним кухонним інгредієнтом

Очищення духовки – одне з найважчих завдань. Стійкий жир осідає на дверцятах, на щастя, його легко усунути за допомогою одного засобу домашнього вжитку.

Щоб очистити дверцята духовки, скористайтесь простим лайфхаком із таблеткою для посудомийної машини. Про це пише Express.

Так, коричневі плями від залишків їжі та жиру, які накопичуються на дверцятах духовки, можна швидко усунути. Ключовим інгредієнтом стане волога таблетка для посудомийки. Цей простий та доступний кухонний предмет поверне поверхні блиск і сяйво.

Усього одна капсула замінить агресивну побутову хімію для чищення духовки. Вам потрібно намочити таблетку для посудомийної машини і трохи потерти нею дверцята духовки. Вже за кілька хвилин ви побачите результат. Важливо підтримувати вологу капсулу, періодично змочуючи, щоб не подряпати скло. Завдяки спритному трюку поверхня буде чистою, легко відпадуть навіть пригорілі залишки їжі.

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