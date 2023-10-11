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Як очистити раковину від нальоту: геніальний лайфхак з колою та зубною пастою

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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На приготування спеціального засобу не піде багато часу та коштів
На приготування спеціального засобу не піде багато часу та коштів. Фото Karolina Grabowska/pexels.com

Цей метод допоможе швидко навести чистоту у ванній

Прибирання ванної кімнати — не найприємніше заняття, особливо якщо на раковині утворився непривабливий наліт, що важко очищається.

Забруднення накопичуються в процесі повсякденного використання та псують зовнішній вигляд сантехніки. Для порятунку від них зазвичай потрібно багато часу, сил і покупна хімія. Але кмітливі господині вигадали саморобний засіб, який допоможе легко впоратися з нальотом на раковині.

У профілі @daily.lifehacks_ в TikTok демонструється лайфхак із чищенням раковини. Автор ролика використовує порожню пляшку з розпилювачем і лише два інгредієнти.

Пульверизатор треба на ¼ заповнити колою. Потім туди видавити трохи зубної пасти.

Інгредієнти потрібно добре перемішати та нанести на брудну раковину. Через деякий час протерти поверхню губкою або вологою ганчіркою з мікрофібри. Наліт зникне.

Суть цього способу миття раковини полягає в тому, що кола діє як природний знищувач вапняного нальоту, а зубна паста надає блиску поверхні раковини.

Приготування такого засобу для прибирання будинку не займе багато часу. До того ж суміш на основі коли та зубної пасти екологічна та не виділяє токсичних випарів.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, які допоможуть підтримувати чистоту в туалеті та не витрачати на це багато часу. Для цього достатньо дотримуватися трьох простих правил.

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#Прибирання #Ванна #Лайфхак #Раковина