Чим застелити полиці холодильника: два бюджетні засоби

Досвідчені господині знають, як змусити холодильник виблискувати чистотою

Прибирання кухні в цілому, і миття холодильника зокрема, важливий, але виснажливий клопіт, який вимагає багато часу і зусиль. А потім точно виникає питання, як після прибирання на довше зберегти свіжість та чистоту в холодильнику. Вихід є — треба застелити полиці, це захистить їх від потертостей та забруднень.

Є два простих засоби, чим можна застелити поверхні в холодильнику — це звичайна харчова плівка або спеціальні килимки з антимікробним та антибрудовим покриттям, пише unian.net. Давайте розбиратися, що і як потрібно зробити

Харчова плівка

Найпростіший спосіб на довше зберегти чистоту та свіжість у холодильнику – це обмотати або устелити полиці звичайною харчовою плівкою, яка є на кожній кухні. Вона захистить поверхні від потертостей та подряпин, а також збере на собі бруд та залишки їжі. А коли забрудниться, її можна просто замінити.

Спеціальні килимки

Для ще більшого ефекту можна скористатися спеціальними килимками для холодильника, які мають антимікробне та антибрудове покриття. Їх можна купити у будь-якому господарському магазині.

Відмиваємо холодильник перед застиланням полиць

Перед тим, як устелити поверхні, холодильник та полиці потрібно добре відмити. Полиці найкраще витягнути та помістити у ванну чи глибоку ємність. Намочіть їх водою та помийте звичними миючими засобами або харчовою содою. Перед тим, як повертати полиці в холодильник і накривати, потрібно їх насухо витерти.

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