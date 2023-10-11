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Чим застелити полиці холодильника: два бюджетні засоби

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Галина Струс Галина Струс
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Перед тим, як застелити полиці холодильника, його потрібно ретельно помити.
Перед тим, як застелити полиці холодильника, його потрібно ретельно помити.. Фото Freepik

Досвідчені господині знають, як змусити холодильник виблискувати чистотою

Прибирання кухні в цілому, і миття холодильника зокрема, важливий, але виснажливий клопіт, який вимагає багато часу і зусиль. А потім точно виникає питання, як після прибирання на довше зберегти свіжість та чистоту в холодильнику. Вихід є — треба застелити полиці, це захистить їх від потертостей та забруднень.

Є два простих засоби, чим можна застелити поверхні в холодильнику — це звичайна харчова плівка або спеціальні килимки з антимікробним та антибрудовим покриттям, пише unian.net. Давайте розбиратися, що і як потрібно зробити

Харчова плівка

Найпростіший спосіб на довше зберегти чистоту та свіжість у холодильнику – це обмотати або устелити полиці звичайною харчовою плівкою, яка є на кожній кухні. Вона захистить поверхні від потертостей та подряпин, а також збере на собі бруд та залишки їжі. А коли забрудниться, її можна просто замінити.

Спеціальні килимки

Для ще більшого ефекту можна скористатися спеціальними килимками для холодильника, які мають антимікробне та антибрудове покриття. Їх можна купити у будь-якому господарському магазині.

Відмиваємо холодильник перед застиланням полиць

Перед тим, як устелити поверхні, холодильник та полиці потрібно добре відмити. Полиці найкраще витягнути та помістити у ванну чи глибоку ємність. Намочіть їх водою та помийте звичними миючими засобами або харчовою содою. Перед тим, як повертати полиці в холодильник і накривати, потрібно їх насухо витерти.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки господарок призводять до поломки холодильника. Неправильна експлуатація цієї побутової техніки призводить до того, що вона виходить із ладу.

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#Прибирання #Холодильник