Як позбутися павуків вдома: простий лайфхак з лимонною шкіркою

Цей спосіб допоможе прогнати павуків як з вашої квартири, так і з приватного будинку

Павуки — це набридливі і не дуже приємні членистоногі тварини, які часто пробираються в людські помешкання. І хоча в своїй більшості "домашні" павуки нешкідливі, все ж не хочеться стикатися з ними віч-на-віч. Щоб павуки зникли з вашого будинку, потрібно не тільки регулярно прибирати житло, а можна використовувати лайфхак з лимонною шкіркою.

Як виявилось, павуки дуже не люблять цитрусового запаху, пише meta.ua. Тому лимонна шкірка чудовий засіб для боротьби з ними.

Лайфхак із лимонною шкіркою

Очистіть середній лимон від шкірки щільним цільним шаром і натріть підвіконня та інші поверхні в будинку цією шкіркою. Цитрусовий аромат відлякує павуків, і вони не будуть селитися у вашому дому. Більше того, використання такого лайфхаку подарує квартирі приємний аромат.

Інші способи боротьби з павуками

Крім "лимонного лайфхака" можна використовувати інші способи вигнання павуків. Для початку займіться ретельним прибиранням і зберіть по кутах і нішах всю павутину. Приділіть особливу увагу кухні та ванній кімнаті, так як це найулюбленіші місця проживання членистоногих.

Також ви можете запобігти попаданню павуків у будинок, заклеївши всі щілини та тріщини у вікнах та дверних отворах. Для цього є відповідні засоби. Після такої обробки павуки не зможуть потрапити у ваше житло ззовні.

Раніше "Телеграф" розповідав дивний, але робочий трюк із водою, щоб прогнати мух із дому. Спробуйте цей лайфхак у себе вдома.