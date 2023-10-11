Від клопів не залишиться й сліду: просто розсипте по будинку один засіб

Простий спосіб позбутися клопів

Клопи живляться кров’ю тварин та людини. Цих комах можна зустріти всюди, навіть у найчистіших будинках. Вони можуть проникати в приміщення через дуже вузькі та важкодоступні місця, навіть через щілину завтовшки з кредитну картку. Позбутися клопів може бути проблематично. Тому діяти потрібно відразу, як тільки ви помітили їхню присутність. Для цього можна використати старий, але перевірений метод.

Клопи можуть проникнути в будинок непоміченими через одяг, які були у використанні меблі дивани та інші предмети. Будова тіла дозволяє їм поміщатися у найменших щілинах. Гнізда вони не мають, а живуть групами в укриттях.

Ознаки появи клопів у будинку

Сліди на шкірі. Укуси з’являються на відкритих частинах тіла після сну.

Сліди на ліжку. Маленькі чорні плями на простирадлах, матрацах чи пружинах ліжок. Ці плями виникають від екскрементів клопів. Ви можете знайти їх на ліжку або поряд із нею.

Сліди крові на постільній білизні. На простирадлах, постільній білизні або матраці можуть бути невеликі плями крові.

Солодкий запах у кімнаті. Ці комахи видають специфічний запах, завдяки якому приваблюють одне одного.

Як позбутися клопів

Від небажаних комах у будинку допомагає діатомова земля. Цей продукт проникає в кожен куточок тіла комахи, пошкоджує оболонку панцира, а потім призводить до втрати вологи, зневоднення та загибелі шкідника.

Діатомову землю потрібно розсипати в тих місцях, де можуть мешкати клопи — матрацах, старих меблях, щілинах стін, шафах, навколо вікон, на підвіконнях. Рекомендується залишити засіб розсипаним на 7 днів, а потім пропилососити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко позбутися павуків восени. Для цього потрібно запастись каштанами.