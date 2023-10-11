Від клопів не залишиться й сліду: просто розсипте по будинку один засіб
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Простий спосіб позбутися клопів
Клопи живляться кров’ю тварин та людини. Цих комах можна зустріти всюди, навіть у найчистіших будинках. Вони можуть проникати в приміщення через дуже вузькі та важкодоступні місця, навіть через щілину завтовшки з кредитну картку. Позбутися клопів може бути проблематично. Тому діяти потрібно відразу, як тільки ви помітили їхню присутність. Для цього можна використати старий, але перевірений метод.
Клопи можуть проникнути в будинок непоміченими через одяг, які були у використанні меблі дивани та інші предмети. Будова тіла дозволяє їм поміщатися у найменших щілинах. Гнізда вони не мають, а живуть групами в укриттях.
Ознаки появи клопів у будинку
- Сліди на шкірі. Укуси з’являються на відкритих частинах тіла після сну.
- Сліди на ліжку. Маленькі чорні плями на простирадлах, матрацах чи пружинах ліжок. Ці плями виникають від екскрементів клопів. Ви можете знайти їх на ліжку або поряд із нею.
- Сліди крові на постільній білизні. На простирадлах, постільній білизні або матраці можуть бути невеликі плями крові.
- Солодкий запах у кімнаті. Ці комахи видають специфічний запах, завдяки якому приваблюють одне одного.
Як позбутися клопів
Від небажаних комах у будинку допомагає діатомова земля. Цей продукт проникає в кожен куточок тіла комахи, пошкоджує оболонку панцира, а потім призводить до втрати вологи, зневоднення та загибелі шкідника.
Діатомову землю потрібно розсипати в тих місцях, де можуть мешкати клопи — матрацах, старих меблях, щілинах стін, шафах, навколо вікон, на підвіконнях. Рекомендується залишити засіб розсипаним на 7 днів, а потім пропилососити.
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