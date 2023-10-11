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Від клопів не залишиться й сліду: просто розсипте по будинку один засіб

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Клопи докучають і людям, і тваринам
Клопи докучають і людям, і тваринам. Фото freepik.com

Простий спосіб позбутися клопів

Клопи живляться кров’ю тварин та людини. Цих комах можна зустріти всюди, навіть у найчистіших будинках. Вони можуть проникати в приміщення через дуже вузькі та важкодоступні місця, навіть через щілину завтовшки з кредитну картку. Позбутися клопів може бути проблематично. Тому діяти потрібно відразу, як тільки ви помітили їхню присутність. Для цього можна використати старий, але перевірений метод.

Клопи можуть проникнути в будинок непоміченими через одяг, які були у використанні меблі дивани та інші предмети. Будова тіла дозволяє їм поміщатися у найменших щілинах. Гнізда вони не мають, а живуть групами в укриттях.

Ознаки появи клопів у будинку

  • Сліди на шкірі. Укуси з’являються на відкритих частинах тіла після сну.
  • Сліди на ліжку. Маленькі чорні плями на простирадлах, матрацах чи пружинах ліжок. Ці плями виникають від екскрементів клопів. Ви можете знайти їх на ліжку або поряд із нею.
  • Сліди крові на постільній білизні. На простирадлах, постільній білизні або матраці можуть бути невеликі плями крові.
  • Солодкий запах у кімнаті. Ці комахи видають специфічний запах, завдяки якому приваблюють одне одного.

Як позбутися клопів

Від небажаних комах у будинку допомагає діатомова земля. Цей продукт проникає в кожен куточок тіла комахи, пошкоджує оболонку панцира, а потім призводить до втрати вологи, зневоднення та загибелі шкідника.

Діатомову землю потрібно розсипати в тих місцях, де можуть мешкати клопи — матрацах, старих меблях, щілинах стін, шафах, навколо вікон, на підвіконнях. Рекомендується залишити засіб розсипаним на 7 днів, а потім пропилососити.

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