Як зробити взуття свіжим і прибрати неприємні запахи: ці дешеві засоби є в кожному домі

Прибрати неприємний запах та освіжити улюблене взуття допоможуть прості домашні засоби

Зовнішній вигляд взуття людини може багато про неї розповісти. Щоб черевики та туфлі завжди були бездоганні, потрібно їх доглядати. І якщо тримати взуття в порядку не дуже складно, то позбутися неприємного запаху може стати тим ще завданням.

Іноді гігієни ніг недостатньо, щоб взуття мало нормальний запах, пише meta.ua. Боротися із запахом допоможуть засоби, які є у кожному домі.

Перекис водню або оцет

Це один із найпростіших та найефективніших способів. Просто промокніть ватяний диск перекисом або оцтом і покладіть всередину взуття. Ці засоби добре вбирають неприємні запахи. Однак, не перестарайтеся з кількістю рідини, інакше черевики або кроси потім доведеться сушити.

Сода, вугілля або дитяча присипка

Всі ці порошки мають гіроскопічний ефект, тобто добре вбирають вологу, яка часто є причиною неприємного запаху взуття. Просто висипте всередину взуття трохи соди, дитячої присипки або подрібненого активованого вугілля, залиште на ніч, а вранці ваше взуття буде свіжим.

Чайні пакетики

Чай у пакетиках точно є у вас вдома, і його можна використовувати для нейтралізації неприємного запаху. На ніч покладіть у черевики, туфлі чи кросівки пакетики чаю та вранці взуття здивує вас приємною свіжістю.

Тверде мило

Ще один ефективний лайфхак, який особливо підійде людям, які займаються спортом чи ведуть активний спосіб життя. Після занять покладіть у взуття по шматочку твердого мила і вранці побачите, як неприємний запах зник без сліду. Також чудово підійде мило з ароматизаторами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити взуття без батареї. Цей дієвий спосіб стане в нагоді під час осінніх дощів та сльоти.