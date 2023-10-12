Жодної жовтизни та плям: спритні трюки, щоб очистити постільну білизну, матрац і подушки

Для прання вам потрібні тільки засоби домашнього вжитку

Згодом постільна білизна, яку рекомендується прати кожні кілька тижнів, може пожовтіти. Плями непривабливого відтінку з’являються і на матрацах з подушками, на щастя, їх легко видалити.

Щоб очистити від жовтизни постільну білизну, матрац та подушку, скористайтеся ефективними лайфхаками. Потрібні лише підручні засоби, пише Express.

Три склянки оцту

Кислотність оцту допомагає позбутися жовтих плям з постільної білизни, подушок і матраців. Підручний продукт має відбілювальні властивості та є ефективним пом’якшувачем тканини. Сміливо додавайте при пранні підковдр і наволочок три склянки оцту, щоб білизна була свіжою, а плями зникли.

Лайми

Цитрус допоможе швидко і просто видалити плями з постільної білизни. Для цього вичавіть на пляму сік двох лаймів, залиште на 30 хвилин, а потім періть речі звичайним способом. На жовтизну після цього трюку не буде натяку.

Перекис водню

Перекис водню – такий собі суперочисник проти жовтих плям. Півсклянки препарату, змішаного з водою, допоможе повернути постільній білизні початковий колір. Після цього прийому можете посипати на тканину харчову соду, щоб видалити більш стійкі плями.

Рідина для миття посуду

Жовті плями на матрацах видалить засіб для миття посуду, який, на відміну від відбілювача, не погіршить проблеми з плямами. Рекомендується використовувати суміш мийного засобу, гарячої води та харчової соди. Протирайте плями тканиною з мікрофібри.

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