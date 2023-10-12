Що зробити з рушником, щоб убити постільних клопів: спритні трюки

Щоб впоратися з клопами на рушниках, спробуйте незвичайні, але дієві методи

Постільні клопи зазвичай ховаються в простирадлах, подушках або матрацах, але можуть знайти укриття і в рушниках. На щастя, є прості способи вирішення проблеми.

Спритні трюки допоможуть позбутися постільних клопів у рушниках. Про це пише Express.

Маленькі та плоскі постільні клопи здатні залишатися у волокнах тканини, про що ви можете навіть не підозрювати. Насамперед очистіть рушники у пральній машині, використовуючи гарячий режим та спеціальний пральний порошок. Однак цього не завжди достатньо, щоб прогнати шкідників. А ось хитрощі з температурою гарантують чистоту й гігієну.

Так, можна використовувати морозильник для обробки заражених предметів. Просто помістіть рушник у пакет із застібкою-блискавкою та покладіть у морозильну камеру на пару днів.

Інший варіант – використовувати тепло. Для цього помістіть рушники в сушарку і знову увімкніть максимально можливе нагрівання. Щоб швидко позбутися клопів на рушниках, слід їх пропарити. Спека вб’є всіх шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути м’якість махровим рушникам. Для цього спробуйте незвичайний лайфхак під час прання.