Можна висаджувати прямо зараз: п’ять овочів, яким не страшний мороз

Осінь ще не привід припиняти посівні роботи

До настання зими дачники продовжують вирощувати рослини, яким не страшні морози. Декілька культур, здатних витримати холодні температури, принесуть вам швидкий і корисний урожай.

Фермер із Небраски Ноа Янг радять звернути увагу на п’ять овочів, які можна висаджувати прямо зараз. Про це пише Express.

Буряк

Коренеплоди, включаючи буряк, ріпу та редис, відмінний варіант для вирощування в холодну погоду. Ці культури зростають дуже швидко. Коренеплоди стануть відмінним гарніром і мають безліч переваг для здоров’я.

Броколі

За словами дачника, броколі виросте лише за 55 днів. Міцний овоч здатний протистояти морозам, тому варто звернути на нього увагу осіннього сезону.

Морква

Досить універсальна рослина при вирощуванні, так і при використанні на кухні. Ви можете або посадити та зібрати врожай моркви цієї осені, або залишити на зиму й провести збирання навесні.

Салат латук

Салат — ще один овоч, що добре адаптується, який може вирости всього за 45 днів. Рослина можна висаджувати в холоднішу погоду, що робить її ідеальним кандидатом для додавання до вашого саду цього сезону. Стане інгредієнтом поживних салатів.

Часник

Часник, радить дачник, чудово підходить для того, щоб садити його восени та збирати навесні. Так ви отримаєте щедрий урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно встигнути зробити у жовтні на городі та в саду. Серед важливих справ не лише прибирання листя й обрізання дерев, а й цілий список інших необхідних завдань.