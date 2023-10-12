Спритна хитрість врятує від запотівання окулярів: дізнайтеся, чим натерти лінзи

Цей засіб точно є в кожному домі, він допоможе боротися із запотівання окулярів

З настанням холодів люди, які носять окуляри, вже відчули перепади температур. Навіть ті, хто не носять окуляри, знають, що якщо увійти з холодної вулиці в тепле приміщення або сісти в транспорт, лінзи покриваються конденсатом. Це дуже неприємна штука, але є способи, як назавжди позбавитися такої проблеми.

До того ж "очкарики" знають, що спроба відразу протерти лінзи може не увінчатися успіхом через надлишок вологи, пише bb.lv. Більше того, можуть виникати неприємні розводи. Розбираємось, що треба робити.

Засіб від запотівання окулярів

Щоб позбавитися проблеми запотівання — натріть окуляри шматочком твердого мила. Цей копійчаний засіб знайдеться в кожному домі і порадує своєю ефективністю.

Візьміть невеликий шматочок сухого твердого мила і легенько натріть ним лінзи окулярів з обох боків. Залишки мила з поверхонь потрібно протерти сухою серветкою, якою зазвичай протираєте окуляри.

Таким чином, на лінзах з’явиться невидима для очей плівка, яка захищатиме їх від запотівання. При цьому вашому зору це ніяк не завадить і не нашкодить.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші копійчані засоби, які позбавлять проблеми запітніння окулярів. Використовуйте ці засоби в холодну погоду та забудьте про конденсат на лінзах.