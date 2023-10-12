Як зробити, щоб одяг не електризувався: прості та перевірені лайфхаки

Декілька способів боротьби зі статичною електрикою на одязі

Багатьом знайомо неприємне відчуття, коли в холодну пору року електризується волосся та речі. При чому прилипають до тіла і навіть стріляють іскрами не лише синтетичні речі, а й одяг із натуральних тканин.

Щоб позбавитися цієї незручності, достатньо застосувати один з лайфхаків.

Дротова вішалка

Проведіть дротяну вішалку для одягу вздовж внутрішньої частини вашого вбрання (особливо добре вона працює з шовком) безпосередньо перед або після його надягання, щоб уникнути статичної електрики.

Кондиціонер для білизни

Використовуйте кондиціонер для білизни, коли перете одяг. Тоді він не прилипатиме до тіла. Додатково додайте столову ложку кондиціонера для білизни до розпилювача з водою та розпиліть його на проблемні місця. Таким чином ви заміните покупний антистатик.

Лосьйон для тіла або крем для рук

Зволожте кремом або лосьйоном для тіла ділянки шкіри, до яких прилипає одяг та проблема зникне.

Вода

Трохи змочіть проблемну ділянку чистою водою із пульверизатора. Слідкуйте за тим, щоб не намочити тканину надто сильно і не залишити пляму.

Англійська шпилька

Шматок металу у вигляді приколотої до одягу шпильки утримуватиме деякий заряд, щоб запобігти накопиченню статичної електрики протягом дня.

Лак для волосся

Позбутися цього дратівливого налипання одягу на шкіру можна збризкаючи одяг з вивороту лаком для волосся. Цього засобу потрібно обмаль. Інакше можна залишити плями на одязі та зіпсувати його.

Також дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Замість кондиціонера під час прання можна використовувати білий оцет;

Не пересушуйте одяг та намагайтеся сушити його на відкритому повітрі;

Виймаючи одяг із сушильної машини, швидко струсіть кожну річ, щоб запобігти накопиченню статичної електрики.

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