Як красиво зав’язати краватку: найпростіший спосіб (відео)

За допомогою цього лайфхака вузол на краватці вийде ідеальним

Краватка — один з найпопулярніших чоловічих аксесуарів для особливих випадків і трендовий аксесуар для жінок. Навчитися зав’язувати вузол краватки — корисна навичка. При чому для цього не потрібно мати особливі вміння. Опанувати навичкою допоможе практика та терпіння.

Існує кілька способів зав’язати краватку та безліч ресурсів, що пропонують "покрокові" посібників, як це зробити. Один із найпростіших способів продемонстрували у TikTok. Якщо наслідувати приклад блогера, можна навчитися зав’язувати краватку за 10 секунд.

Як зав’язати Віндзорський вузол на краватці

Віндзорський вузол, також відомий як подвійний Віндзор, можна використовувати як для особливих випадків, таких як весілля, так і для більш формальних.

На відео докладно показано, як зав’язати такий вузол на краватці.

Блогер бере краватку до рук, обертає її тричі навколо долоні, простягає вузьку смужку краватки крізь другий оберт і вузол готовий.

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