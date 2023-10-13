Одна хитрість допоможе прибрати шерсть тварин з одягу та текстилю: просто покладіть це у пральну машину

Покладіть цей копійковий засіб до прання і забудете про шерсть та волосся на одязі

Якщо ви маєте домашнього улюбленця, то точно стикалися з проблемою поширення шерсті в оселі. Тварини залишають свою шерсть скрізь — на килимах, на меблях, і звичайно ж на одязі. Іноді навіть випрані речі не здаються чистими через шерсть улюбленця, що залишилася на них.

У цій ситуації допоможе одна проста хитрість, пише apostrophe.ua. Щоб прибрати залишки волосся, ворс та шерсть під час прання, потрібно покласти у пральну машину вологі серветки.

Вологі серветки для прання

Цей дешевий засіб, який є в кожному будинку, виявився дуже ефективним у боротьбі з шерстю тварин. Всього кілька вологих серветок, відправлених у барабан пралки разом з речами, збирають на себе всі перераховані вище елементи.

Після прання ви побачите, що речі стали по-справжньому чистими, а всі катишки, шерсть, залишки волосся та інші дрібні частинки зібралися на поверхні вологих серветок.

Як правильно вибрати серветки

Використовуючи цей лайфхак, варто враховувати кілька аспектів. Так, найкраще підходять щільніші вологі серветки. Також не варто брати для прання серветки із сильно вираженим ароматом. І найкраще віддати перевагу серветкам з антибактеріальним ефектом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати запах поту з куртки чи пальта. Ці прості поради допоможуть позбавитися неприємної проблеми.