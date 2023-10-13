Запечені шишки позбавлять неприємної проблеми: що з ними потрібно зробити

Цей лайфхак допоможе заощадити гроші на освіжувач повітря

Мало хто замислюється, що соснові шишки можна використовувати не тільки для дитячих виробів і в рецепті смачного варення, але й в інших якостях. Наприклад, вони допоможуть подолати прикру проблему — неприємні запахи в кімнаті.

Як використовувати соснові шишки вдома

Деякі люди надзвичайно чутливі до різних неприємних ароматів, які часто з’являються у будинку через те, що в кухні ми смажимо рибу, цибулю чи часник. Щоб швидко замаскувати неприємні запахи варто використовувати шишки. Достатньо зробити з них освіжувач повітря. Все, що потрібно, це кілька соснових шишок, трохи терпіння та ваші улюблені ефірні олії.

Як зробити ароматизатор повітря з шишок

Під час прогулянки лісом або парком зберіть кілька шишок. Повернувшись додому, розігрійте духовку максимум до 100 градусів і просушіть соснові шишки в ній протягом 30 хвилин.

Будьте обережні, всередині шишок може бути легкозаймиста смола. Час від часу заглядайте всередину духовки. Якщо шишки почнуть підгоряти, зменште температуру.

Коли шишки охолонуть, покладіть їх у пакет із застібкою-блискавкою і додайте туди 10 крапель вашої улюбленої ефірної олії, дві столові ложки олії без запаху. Щільно закрийте пакет, а потім ретельно розподіліть рідину по шишках.

Залишіть пакет із шишками на кілька днів у темне та сухе місце, щоб вони ввібрали аромат олії. Після цього часу дістаньте їх і розкладіть по дому. Таким чином у вас вийде чудовий освіжувач повітря.

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