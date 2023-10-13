Достатньо залити окропом: чим прибрати сморід з килима за хвилини
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Усі ворсинки килима будуть чистими
"Як позбутися неприємного запаху на килимі?" — ймовірно, це одне з найбільш поширених питань серед власників килимів і килимових покриттів.
Частою проблемою є наявність на килимі запаху вогкості, і не кожному вдається успішно позбутися його в домашніх умовах, пише cpykami. Щоб не використовувати покупні засоби та не витрачатися, пропонуємо читачам простий спосіб прибрати сморід із покриття за допомогою копійчаних інгредієнтів.
Як прибрати неприємний запах з килима
Що потрібно:
- Одна таблетка чи капсула для прання.
- Дві столові ложки 9% оцту.
- Один літр окропу.
Інструкція:
- Покладіть таблетку або капсулу для прання в машині в тазик і залийте її одним літром окропу. Дочекайтеся повного розчинення таблетки чи капсули.
- Після розчинення додайте дві столові ложки оцту в розчин, що вийшов.
- Коли вода трохи охолоне, використайте губку, змочену в цьому розчині, щоб очистити килим.
- Потім протріть залишки мильної піни на килимі вологою ганчіркою.
Раніше ми писали, як позбутися неприємного запаху свіжої риби з ножа та дошки. Є невеликий секрет, який робить цю проблему легко вирішуваною.