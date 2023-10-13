Достатньо залити окропом: чим прибрати сморід з килима за хвилини

Усі ворсинки килима будуть чистими

"Як позбутися неприємного запаху на килимі?" — ймовірно, це одне з найбільш поширених питань серед власників килимів і килимових покриттів.

Частою проблемою є наявність на килимі запаху вогкості, і не кожному вдається успішно позбутися його в домашніх умовах, пише cpykami. Щоб не використовувати покупні засоби та не витрачатися, пропонуємо читачам простий спосіб прибрати сморід із покриття за допомогою копійчаних інгредієнтів.

Як прибрати неприємний запах з килима

Що потрібно:

Одна таблетка чи капсула для прання. Дві столові ложки 9% оцту. Один літр окропу.

Інструкція:

Покладіть таблетку або капсулу для прання в машині в тазик і залийте її одним літром окропу. Дочекайтеся повного розчинення таблетки чи капсули. Після розчинення додайте дві столові ложки оцту в розчин, що вийшов. Коли вода трохи охолоне, використайте губку, змочену в цьому розчині, щоб очистити килим. Потім протріть залишки мильної піни на килимі вологою ганчіркою.

Раніше ми писали, як позбутися неприємного запаху свіжої риби з ножа та дошки. Є невеликий секрет, який робить цю проблему легко вирішуваною.