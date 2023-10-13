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Достатньо залити окропом: чим прибрати сморід з килима за хвилини

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Видалити будь-який неприємний запах та плями з килима реально Новина оновлена 13 жовтня 2023, 19:19
Видалити будь-який неприємний запах та плями з килима реально. Фото Скріншот відео

Усі ворсинки килима будуть чистими

"Як позбутися неприємного запаху на килимі?" — ймовірно, це одне з найбільш поширених питань серед власників килимів і килимових покриттів.

Частою проблемою є наявність на килимі запаху вогкості, і не кожному вдається успішно позбутися його в домашніх умовах, пише cpykami. Щоб не використовувати покупні засоби та не витрачатися, пропонуємо читачам простий спосіб прибрати сморід із покриття за допомогою копійчаних інгредієнтів.

Як прибрати неприємний запах з килима

Що потрібно:

  1. Одна таблетка чи капсула для прання.
  2. Дві столові ложки 9% оцту.
  3. Один літр окропу.

Інструкція:

  1. Покладіть таблетку або капсулу для прання в машині в тазик і залийте її одним літром окропу. Дочекайтеся повного розчинення таблетки чи капсули.
  2. Після розчинення додайте дві столові ложки оцту в розчин, що вийшов.
  3. Коли вода трохи охолоне, використайте губку, змочену в цьому розчині, щоб очистити килим.
  4. Потім протріть залишки мильної піни на килимі вологою ганчіркою.
таблетка для прання в тазику

Раніше ми писали, як позбутися неприємного запаху свіжої риби з ножа та дошки. Є невеликий секрет, який робить цю проблему легко вирішуваною.

Теги:
#Запахи #Килим #Лайфхак