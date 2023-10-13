Навіщо використовувати гліцерин під час прання: ви скажете "дякую"

Результат вас приємно здивує

Кожен прагне, щоб після прання домашня білизна завжди мала вигляд, як нова, проте часто досягти цього ефекту буває непросто. В арсеналі в деяких і справді вдома є різні мийні засоби, відбілювачі та кондиціонери, але їхня вартість не завжди прийнятна. Є спосіб зробити білизну м’якою та свіжою, при цьому витрати будуть значно нижчими.

Доступною і відмінною альтернативою дорогому кондиціонеру для білизни є звичайний гліцерин, який можна знайти в кожній аптечці, пише Ukr.Media. Застосування цього засобу робить речі м’якшими, ніжнішими та з приємним ароматом.

Як прати білизну в машинці з гліцерином

Гліцерин покращує якість води і пом’якшує тканини, що полегшує боротьбу з плямами, що в’їлися, на одязі. До того ж завдяки своїм властивостям, після прання одяг не тільки стає м’яким і ніжним, а й легше прасується.

Для досягнення подібного ефекту достатньо додати дві столові ложки гліцерину замість білизняного кондиціонера в лоток пральної машини. За бажанням, можна також додати трохи ефірних олій для того, щоб одяг набув приємного аромату.

Раніше ми писали, як швидко висушити одяг після прання. Цей трюк стане в пригоді, якщо на вулиці сира, волога погода.