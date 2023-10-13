Потрібні банки та сіль: як зберегти часник свіжим до самого літа

Надійний спосіб зберегти запаси часнику до наступного сезону

Приблизно з середини літа і до зими прийнято робити запаси продовольства на холодну пору року. Багато овочів та фруктів консервуються, а ось для зберігання часнику необхідно створити спеціальні умови. В ідеалі це льох чи підвал. Але зберегти овоч свіжим до нового сезону можна і в квартирі.

Є дуже простий спосіб зберігання часнику взимку. Щоб часник не пересох і не згнив, знадобляться банки, сіль та марля.

Банок потрібно стільки, щоб у них помістився весь часник, який збираєтесь зберігати всю зиму. Ємності потрібно добре вимити та висушити. На дно кожної банки насипати шар солі завтовшки близько 2 сантиметрів. Поверх, не сильно утрамбовуючи, викласти часник. Якщо на головках були грудки землі, їх треба видалити.

Кожну банку з часником потрібно накрити подвійним шаром марлі або будь-якою іншою натуральною тканиною. Щоб тканина не сповзала, зверху закріпити канцелярською гумкою.

Банку з часником потрібно зберігати в прохолодному місці та далеко від прямих сонячних променів.

Такий нехитрий спосіб допоможе зберегти пряний овоч свіжим аж до весни.

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